По делу о трупах в сгоревшей «Ауди» задержали 51-летнего жителя Калуги
Его подозревают в убийстве двоих мужчин, сообщили 5 октября в прокуратуре области.
Подробности пока не раскрываются.
Следствие будет требовать заключить калужанина под стражу.
Напомним, легковой автомобиль «Ауди» сгорел утром 4 октября в деревне Хохловка Перемышльского района. В салоне нашли тела двоих мужчин. Уголовное дело возбуждено по статье убийство.
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Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....
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