Калужанин второй раз попался пьяным за рулем
На 39-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили 4 октября в полиции.
Нарушитель ехал на «Ладе Гранте» и попался на глаза инспекторов.
Освидетельствование показало, что водитель употреблял наркотики.
Ранее он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.
Теперь калужанину грозит до трех лет лишения свободы.
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Question
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....
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