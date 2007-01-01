Калужанин второй раз попался пьяным за рулем

На 39-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили 4 октября в полиции.

Нарушитель ехал на «Ладе Гранте» и попался на глаза инспекторов.

Освидетельствование показало, что водитель употреблял наркотики.

Ранее он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

Теперь калужанину грозит до трех лет лишения свободы.