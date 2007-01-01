Житель Калужской области пойдет под суд за поддельное медицинское заключение

До одного года тюрьмы грозит мужчине из Людиново.

Об этом 4 октября рассказала региональная прокуратура.

Следствие считает, что калужанин хотел занять в организации другую должность, но он не мог этого сделать из-за инвалидности.

Мужчина посчитал, что его особенность здоровья станет препятствием для визита к медикам, поэтому решил купить поддельное медицинское заключение.

Начальник засомневался в подлинности документа, который ему показали. А последующая проверка подтвердила, что заключение, которое предъявил мужчина, ему на самом деле не выдавалось.

Сейчас уголовное дело передано в суд.