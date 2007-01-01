+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге родным погибшего на стройплощадке рабочего выплатили компенсацию
Криминал

В Калуге родным погибшего на стройплощадке рабочего выплатили компенсацию

Мужчина погиб в 2019 году.
Анастасия Каторгина
10:43 сегодня
0 568
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом 3 октября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

При укладке труб были допущены грубые нарушения правил безопасности, которые привели к смерти рабочего из-за обрушения стены траншеи.

Человека, который отвечал за контроль работ, признали виновным. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре с половиной года.

Позднее в суд обратилась мама погибшего с иском о компенсации морального вреда. Женщина сделала это в том числе из-за маленького внука.

Суд его удовлетворил. В итоге в пользу матери погибшего рабочего взыскали 800 тысяч рублей, а в пользу ребенка – миллион.

Однако решение обжаловали, но судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила все без изменения.

Решение вступило в законную силу.

Новости по тегу
суд
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
7 2267
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Происшествия
В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
7 2267
Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
Общество
4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ijd1NFJOVU1aa3hicVZkMm9teStPdFE9PSIsInZhbHVlIjoiTE1YUUJFMHV0QXQxRjlTVlgyQjlqRVlMUzJOWVZqcVZRUDJjTTEvWHFjMlEzOWdEM2p4Ym1qZWVmaXd0RXN6T1NqdWpZbVUxWTBqSVRFZEZQMEE2YU16MlJla3g2cXRQcloxYWpLRmI2aDFnYU1Rc2pzZXV5S3lDdis3VTlESDBlbkoyZGlOZDJrN3VhZk13VkFxTks0N0wrQUkvRVg0V1lFRXhmdE9qRmE0aGRlTkdZVlp1QVhTeFJsVnlVcDkwWmlWbFA3QU0zd3ZtZnZhZWh3bGR2azVJdVNlYncxNnlTckdTRncwRDRzT1kyWWxVeENoZGFXT2pySjE3NnJzcXkwaVRCaGJlV25NOG9hYlRoYnVEalZlWUtaYS9DeDI3dFE3Q3J6bEd1NEdLbFRSQjdDMVpVdlMrNk9lQ3VScHFzU1JkNmRLZ3BVTUJqM1VRZXl3Q0hLNE93L1pScjFzRk5MMnBaT1BxRWMwYW80NUROUWxRd2xvbk16NXNSbk4zWXNEUVBGYnpZcC9WMVd0TWpHcThIU1NTTU9EaU5oemlxdTdQWlJOMk9XWHZtcElYaEtUZFUrRXdLaXkrSkNwZ1B3ZWpicUR3akNES3ZqWXladUZ6S0xTS0ZmQTFOVzBCMHpLZGpkYVZqeG5pbnYwcHZJdlBZa1dNQ0hWWURaMXBBSHhXRnZRY2MxWUVpaDljK0FFOW5EcmhuYWNJdmpPK2tjZFloajFTTWd3dU5wRWkzVXljdTFEYzB1d2hGZE9nMUlTcjVXdFJjZVJqV2lzMnJIV0RzbmQybm5vbHdxcnloVElKNXdrM1dhNGErNk1WZjZCWFBRcG1WTGhQdzZiMCIsIm1hYyI6ImI3NjkzNDIyMDM3MDNkNWMwNTc5YjgyNmQ3MTlhODdjZTMxODEwYTY0YjNlN2JhMDQzZDFhODFiMmY0ODU2ODkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjYwYkxYQ1RTY3JBMXdmYTlXNzd2M0E9PSIsInZhbHVlIjoiYmMrbWtLNndGY2VGSU5ZRk9sNndNZWxrekZZZ1FYOTVXaU96cUp2ZkJLcGZJeFdkS05Zb2VBYnhHa2g0N1R0ZEdFZGVBTWMxa2VLdnNOTVZjcDBkWGExUlVrZFFoTUtYZ3dVdWFyNFFiM3pqdXpzTk5HdGVBVys2ZkJuTHM4eDNWWU0yN09yQ3huUlE4bmRhWWtPNFF4dERzQWU1UDJscm5ib0JXTjRhemxOODgxZWFOa1FKbWZ5NktxazRJazNjOE5hQVpROVZxZnpVeXlDd1JkK1k2NldldHQzT1UyaHFuT0tQdnJWY3lwOXRKZS9vbEVrVWNFUjkrMDNIRzVlbWErUW81cklnRW5uMG53cEMvVlBBUitTK0NTV1FhRG9aZnRFWGxwWUVpbFhqWnIzUFdEMU9xK21lUzRUV2lheU0wOUF2RnlxV2RreVlQSFNFRUdpRGVNdzQ2RmxzOUdEazBNUnJSaWlwS2V5OXFxWnFXQUVGVnE1WUVQVlkwNGd1NUgyNExMR2NxbmZKMVc2ZTc3aEF6aitBdkZOa1BIeGJZYVgxOWlSYk8vTEVFbGtBYzdYUVA1TEV2ajFOZ0FYaCIsIm1hYyI6ImNhMTVkMjU3YzAzNDM0Y2VhN2Q3NWI5YjVkYWM2NTNiY2M3OWUxZDcwZmZmYzUyYjBjYjNmNTYzN2E2ZmZmYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+