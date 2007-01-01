В Калуге родным погибшего на стройплощадке рабочего выплатили компенсацию

Мужчина погиб в 2019 году.

Об этом 3 октября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

При укладке труб были допущены грубые нарушения правил безопасности, которые привели к смерти рабочего из-за обрушения стены траншеи.

Человека, который отвечал за контроль работ, признали виновным. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре с половиной года.

Позднее в суд обратилась мама погибшего с иском о компенсации морального вреда. Женщина сделала это в том числе из-за маленького внука.

Суд его удовлетворил. В итоге в пользу матери погибшего рабочего взыскали 800 тысяч рублей, а в пользу ребенка – миллион.

Однако решение обжаловали, но судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила все без изменения.

Решение вступило в законную силу.