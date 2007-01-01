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Криминал

Калужанин на эвакуаторе увез чужую машину

На мужчину завели уголовное дело за кражу, сообщили 3 октября в полиции области.
Дмитрий Ивьев
15:21 сегодня
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По версии следствия, подозреваемый заметил на улице автомобиль и решил его украсть. Он вызвал эвакуатор и повез машину к себе домой. Но дорога была разбитой, поэтому эвакуаторщик попросил доплатить. Денег у вора не было, поэтому чужую машину сгрузили прямо у дороги. До своего дома калужанин ее толкал.

Там ее и нашли полицейские.

Житель Калуги рассказал, что собирался разобрать легковушку и продать детали.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Лента комментариев
maks17

Пробка из-за перекрестков Жукова-Энгельса и Жукова-Горького.Все щемятся, а интервал небольшой и интенсивность в час пик жуткая. Надо на этих перекрестках нанести вафельную разметку и установить камеры.

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maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

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mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

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ecilop

это новость ради новости

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ecilop

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