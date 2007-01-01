Калужанин на эвакуаторе увез чужую машину

На мужчину завели уголовное дело за кражу, сообщили 3 октября в полиции области.

По версии следствия, подозреваемый заметил на улице автомобиль и решил его украсть. Он вызвал эвакуатор и повез машину к себе домой. Но дорога была разбитой, поэтому эвакуаторщик попросил доплатить. Денег у вора не было, поэтому чужую машину сгрузили прямо у дороги. До своего дома калужанин ее толкал.

Там ее и нашли полицейские.

Житель Калуги рассказал, что собирался разобрать легковушку и продать детали.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.