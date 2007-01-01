За фото машины калужанину грозит пять лет колонии
Мужчину судят за разглашение коммерческой тайны, сообщили в четверг, 3 октября, в прокуратуре Калужской области.
По версии следствия, работник одного из автопредприятий по просьбе председателя профсоюза тайно сфотографировал запланированную к сборке машину. Фото он передал представителю профсоюза, а тот переслал представителю специализированного телеграмм-канала.
В итоге снимок оказался в открытом доступе.
По второму подозреваемому еще ведется следствие.
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