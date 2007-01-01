Похититель кенгуру до этого воровал телефоны
Мужчина был судим за несколько мелких краж, сообщило 3 октября агентство «РИА Новости».
Как мы уже рассказывали, его задержали во Владимирской области.
Мужчину подозревают в краже двух детенышей кенгуру в Жуковском районе Калужской области и одного – в Ярославле.
Одно из калужских животных умерло. Второго кенгуренка вернут в «Парк птиц».
Ведется расследование уголовного дела.
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