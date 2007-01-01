Появилось видео с похищенным калужским кенгуренком
Три дня назад животное украли в «Парке птиц» в Жуковском районе.
Похитителя задержали во Владимирской области.
По версии следствия, мужчина сначала украл детеныша кенгуру в Ярославле, а потом двух кенгуру в Калужской области.
Один из калужских детенышей погиб. Второго изъяли у подозреваемого. Сейчас он находится на передержке в Ярославле. А животное, похищенное в этом городе, пока не нашли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Подробнее об этом случае мы рассказывали здесь.
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Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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