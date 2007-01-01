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Главная Новости Криминал Появилось видео с похищенным калужским кенгуренком
Новость дня Криминал

Появилось видео с похищенным калужским кенгуренком

Три дня назад животное украли в «Парке птиц» в Жуковском районе.
Дмитрий Ивьев
11:22 сегодня
0 523
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Похитителя задержали во Владимирской области.

По версии следствия, мужчина сначала украл детеныша кенгуру в Ярославле, а потом двух кенгуру в Калужской области.

Один из калужских детенышей погиб. Второго изъяли у подозреваемого. Сейчас он находится на передержке в Ярославле. А животное, похищенное в этом городе, пока не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подробнее об этом случае мы рассказывали здесь.

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Лента комментариев
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mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

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Василёк

а древесину, под шумок, продавать ?

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Провинциал

"Комфортная среда"🤣

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10:50 сегодня
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mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
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SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
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Похитителем кенгурят в Калужской области оказался карлик: одно животное погибло
09:17 сегодня
2 1969
Meshootka

"Там будут удалять сухие и аварийные посадки". Читай - спилят всё.

...
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В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
09:01 сегодня
2 766
100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:55 сегодня
4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
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08:17 сегодня
4 2059
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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