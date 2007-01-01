Появилось видео с похищенным калужским кенгуренком

Три дня назад животное украли в «Парке птиц» в Жуковском районе.

Похитителя задержали во Владимирской области.

По версии следствия, мужчина сначала украл детеныша кенгуру в Ярославле, а потом двух кенгуру в Калужской области.

Один из калужских детенышей погиб. Второго изъяли у подозреваемого. Сейчас он находится на передержке в Ярославле. А животное, похищенное в этом городе, пока не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подробнее об этом случае мы рассказывали здесь.