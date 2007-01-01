Калужанка отдала мошенникам миллион рублей
Женщина поверила позвонившим ей преступникам, которые представили работниками социальной службы и банка, рассказали 1 октября в полиции.
Жительницу Калуги убедили, что кто-то получил доступ к её счету и оформляет кредит.
Женщина пошла в банк, сняла деньги и перевела их на якобы безопасный счёт. После этого преступники перестали выходить на связь.
Сейчас ведётся расследование уголовного дела.
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