Житель Калужской области окажется за решеткой за отказ от прохождения медицинского освидетельствования
В Козельском районе осужден 42-летний мужчина, а его автомобиль конфискован.
Об этом 30 сентября рассказало региональное надзорное ведомство.
Житель Сухиничского района в ночь на 30 апреля ехал в Козельске на «Шевроле Ниве». Там его остановили сотрудники ДПС, но проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.
8 мая его остановили уже в Сухиничах, там он также отказался проходить медицинское освидетельствование.
Причем ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.
Суд приговорил автомобилиста к четырем годам лишения свободы, также он не имеет право управлять транспортом в течение шести лет.
«Шевроле Ниву» конфисковали.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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