Житель Калужской области окажется за решеткой за отказ от прохождения медицинского освидетельствования

В Козельском районе осужден 42-летний мужчина, а его автомобиль конфискован.

Об этом 30 сентября рассказало региональное надзорное ведомство.

Житель Сухиничского района в ночь на 30 апреля ехал в Козельске на «Шевроле Ниве». Там его остановили сотрудники ДПС, но проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

8 мая его остановили уже в Сухиничах, там он также отказался проходить медицинское освидетельствование.

Причем ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

Суд приговорил автомобилиста к четырем годам лишения свободы, также он не имеет право управлять транспортом в течение шести лет.

«Шевроле Ниву» конфисковали.

Приговор в законную силу пока не вступил.