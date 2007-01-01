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Криминал

Житель Калужской области окажется за решеткой за отказ от прохождения медицинского освидетельствования

В Козельском районе осужден 42-летний мужчина, а его автомобиль конфискован.
Анастасия Каторгина
11:08 сегодня
0 368
Прокуратура Калужской области
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Об этом 30 сентября рассказало региональное надзорное ведомство.

Житель Сухиничского района в ночь на 30 апреля ехал в Козельске на «Шевроле Ниве». Там его остановили сотрудники ДПС, но проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

8 мая его остановили уже в Сухиничах, там он также отказался проходить медицинское освидетельствование.

Причем ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду.

Суд приговорил автомобилиста к четырем годам лишения свободы, также он не имеет право управлять транспортом в течение шести лет.

«Шевроле Ниву» конфисковали.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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