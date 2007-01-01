Калужанку ударили бутылкой по голове за просьбу убрать мусор

Конфликт произошёл во дворе жилого дома.

Компания весело проводила время, но потом местная жительница вышла к ним и попросила убрать за собой мусор. Началась ссора.

В какой-то момент калужанку ударили стеклянной бутылкой по голове. Она обратилась к врачам, которые зафиксировали легкие травмы.

Подозреваемую уже нашли. Женщине 41 год. По уголовной статье ей грозит до двух лет лишения свободы, рассказали 30 сентября в полиции.