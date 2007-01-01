В Калуге мужчина с ножом напал на охранника кафе
Пьяный посетитель агрессивно себя вёл, а потом ударил охранника ножом в горло.
Пострадавшему мужчине оказали помощь приехавшие врачи.
А калужанина, схватившегося за нож, задержали сотрудники Росгвардии.
Подозреваемому 32 года. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Лента комментариев
Питоша
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...
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