Вынесен приговор калужанке, которая била и душила четырехмесячную дочку

34-летнюю жительницу Калуги приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщили 27 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Калужанка, у которой было трое детей, поссорилась с сожителем и решила ему отомстить, убив совместного ребёнка.

Женщина била младенца, бросала на кровать, била головой об стену и попыталась задушить. Она остановилась, когда девочка перестала двигаться, потеряв сознание.

- Находившаяся в квартире мать подсудимой вызвала скорую помощь и благодаря действиям медицинских работников девочка осталась жива, однако здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, - прокомментировали в пресс-службе судов.