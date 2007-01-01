Вынесен приговор калужанке, которая била и душила четырехмесячную дочку
Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Калужанка, у которой было трое детей, поссорилась с сожителем и решила ему отомстить, убив совместного ребёнка.
Женщина била младенца, бросала на кровать, била головой об стену и попыталась задушить. Она остановилась, когда девочка перестала двигаться, потеряв сознание.
- Находившаяся в квартире мать подсудимой вызвала скорую помощь и благодаря действиям медицинских работников девочка осталась жива, однако здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, - прокомментировали в пресс-службе судов.
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....