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Новость дня Криминал

Вынесен приговор калужанке, которая била и душила четырехмесячную дочку

34-летнюю жительницу Калуги приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщили 27 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.
Дмитрий Ивьев
15:05 сегодня
0 333
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Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Калужанка, у которой было трое детей, поссорилась с сожителем и решила ему отомстить, убив совместного ребёнка.

Женщина била младенца, бросала на кровать, била головой об стену и попыталась задушить. Она остановилась, когда девочка перестала двигаться, потеряв сознание.

- Находившаяся в квартире мать подсудимой вызвала скорую помощь и благодаря действиям медицинских работников девочка осталась жива, однако здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, - прокомментировали в пресс-службе судов.

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Лента комментариев
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 сегодня
6 3578
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 сегодня
1 1850
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 сегодня
2 1020
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 сегодня
5 1089
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 сегодня
2 564
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 сегодня
5 1089
Василёк

откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
14:02 сегодня
2 564
Василёк

ну я же говорил. теперь можно и расслабиться..

...
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области
13:56 сегодня
1 735
Василёк

жемчужина хорошо получилась на фотографии. так и хочется сережки жене из такой сделать. Еще, кстати, интресный вопрос: куда ушли эти тонны древесины, заботливо освободив центр города для "новых деревьев" ?

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
13:54 сегодня
5 1089
Bungee

В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке

...
Криминал
В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке
13:25 сегодня
1 851
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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