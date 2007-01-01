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Калужанин пойдёт под суд за покупки с чужой карты

Дмитрий Ивьев

71-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 27 сентября в управлении МВД по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 255 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники