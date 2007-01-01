Калужанин пойдёт под суд за покупки с чужой карты
71-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 27 сентября в управлении МВД по Калужской области.
Пенсионер нашёл на улице в Калуге чужую карту и оплачивал ею покупки.
Он успел потратить 14 тысяч рублей.
Когда очередная оплата не прошла, мужчина выбросил карту.
Нашли подозреваемого по записям с камер наблюдения.
Сейчас полиция ведёт расследование.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша