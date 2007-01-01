В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке

Полиция в четверг, 26 сентября, сообщила о возбуждении уголовных дел.

По версии следствия, подросток на рынке схватил коробку с деньгами в одном из павильонов. На крики продавца он не отреагировал. Ущерб оценили в 6000 рублей.

На том же рынке в другой день он выхватил сумку у покупательницы. Себе он оставил деньги и телефон, а остальное выбросил. Ущерб составил 11 000 рублей.

Юному калужанину грозит до четырех лет лишения свободы.