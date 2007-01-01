В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке
По версии следствия, подросток на рынке схватил коробку с деньгами в одном из павильонов. На крики продавца он не отреагировал. Ущерб оценили в 6000 рублей.
На том же рынке в другой день он выхватил сумку у покупательницы. Себе он оставил деньги и телефон, а остальное выбросил. Ущерб составил 11 000 рублей.
Юному калужанину грозит до четырех лет лишения свободы.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....