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Главная Новости Криминал В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке
Криминал

В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке

Полиция в четверг, 26 сентября, сообщила о возбуждении уголовных дел.
Дмитрий Ивьев
12:30 сегодня
0 404
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По версии следствия, подросток на рынке схватил коробку с деньгами в одном из павильонов. На крики продавца он не отреагировал. Ущерб оценили в 6000 рублей.

На том же рынке в другой день он выхватил сумку у покупательницы. Себе он оставил деньги и телефон, а остальное выбросил. Ущерб составил 11 000 рублей.

Юному калужанину грозит до четырех лет лишения свободы.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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а главное "нахрена"

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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