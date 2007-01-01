Житель Калуги отдал фальшивой проститутке 340 тысяч рублей
Преступница с помощью специального устройства изменяла голос на мужской, выдавая себя за администратора.
Она потребовала от калужанина деньги за интим, а потом убедила его делать всё новые и новые переводы. Якобы мужчина своими действиями как-то повредил сайт.
В общей сложности незадачливый клиент отдал 340 тысяч. После этого мошенница перестала выходить на связь.
Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы. К тому моменту, как её задержали, она уже успела потратить деньги.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....