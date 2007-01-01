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Криминал

Житель Калуги отдал фальшивой проститутке 340 тысяч рублей

Он общался по телефону с 24-летней девушкой из Оренбургской области, сообщили 26 сентября в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:52 сегодня
1 440
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Преступница с помощью специального устройства изменяла голос на мужской, выдавая себя за администратора.

Она потребовала от калужанина деньги за интим, а потом убедила его делать всё новые и новые переводы. Якобы мужчина своими действиями как-то повредил сайт.

В общей сложности незадачливый клиент отдал 340 тысяч. После этого мошенница перестала выходить на связь.

Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы. К тому моменту, как её задержали, она уже успела потратить деньги.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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...
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12:49 сегодня
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