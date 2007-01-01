Житель Калуги отдал фальшивой проститутке 340 тысяч рублей

Он общался по телефону с 24-летней девушкой из Оренбургской области, сообщили 26 сентября в полиции.

Преступница с помощью специального устройства изменяла голос на мужской, выдавая себя за администратора.

Она потребовала от калужанина деньги за интим, а потом убедила его делать всё новые и новые переводы. Якобы мужчина своими действиями как-то повредил сайт.

В общей сложности незадачливый клиент отдал 340 тысяч. После этого мошенница перестала выходить на связь.

Теперь девушке грозит до шести лет лишения свободы. К тому моменту, как её задержали, она уже успела потратить деньги.