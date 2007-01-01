Москвич, устроивший аварию в Калужской области, получил срок

Пострадавшему в ДТП ребенку выплатят один миллион рублей.

Об этом 26 сентября сообщило региональное надзорное ведомство.

В мае прошлого года 24-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Опелем Инсигния» в Мещовском районе.

Водитель «Опеля» погиб на месте происшествия, а два пассажира, включая ребенка, получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам колонии строгого режима и лишил его права управлять транспортом на три года.

Также пострадавшему ребенку обязаны выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.