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Новость дня Криминал

Москвич, устроивший аварию в Калужской области, получил срок

Пострадавшему в ДТП ребенку выплатят один миллион рублей.
Анастасия Каторгина
11:28 сегодня
0 616
Прокуратура Калужской области
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Об этом 26 сентября сообщило региональное надзорное ведомство.

В мае прошлого года 24-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Опелем Инсигния» в Мещовском районе.  

Водитель «Опеля» погиб на месте происшествия, а два пассажира, включая ребенка, получили тяжелые травмы.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам колонии строгого режима и лишил его права управлять транспортом на три года.

Также пострадавшему ребенку обязаны выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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