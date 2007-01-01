Москвич, устроивший аварию в Калужской области, получил срок
Об этом 26 сентября сообщило региональное надзорное ведомство.
В мае прошлого года 24-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Опелем Инсигния» в Мещовском районе.
Водитель «Опеля» погиб на месте происшествия, а два пассажира, включая ребенка, получили тяжелые травмы.
Суд приговорил виновного к двум с половиной годам колонии строгого режима и лишил его права управлять транспортом на три года.
Также пострадавшему ребенку обязаны выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....