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Главная Новости Криминал «Ударила четырехмесячную дочь головой о стену, душила ее»: в Калуге судят 34-летнюю женщину
Новость дня Криминал

«Ударила четырехмесячную дочь головой о стену, душила ее»: в Калуге судят 34-летнюю женщину

За покушение на убийство младенца ей грозит девять лет колонии.
Дмитрий Ивьев
11:03 сегодня
0 592
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Такое наказание запросила прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 сентября.

Калужанка била ребёнка, пока та не перестала плакать и двигаться.

Спасти младенца удалось благодаря бабушке. Она успела вызвать скорую помощь.

В ближайшее время станет известен приговор.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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проворовался ?

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14:27 сегодня
2 8054
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

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Василёк

а главное "нахрена"

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14:13 сегодня
3 1764
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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рисунки на стенах выглядят как "добро пожаловать в совок". За что вы так к детям ?

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