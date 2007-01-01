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«Ударила четырехмесячную дочь головой о стену, душила ее»: в Калуге судят 34-летнюю женщину

Дмитрий Ивьев

За покушение на убийство младенца ей грозит девять лет колонии.

Дмитрий Ивьев 592 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники