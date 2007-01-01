«Ударила четырехмесячную дочь головой о стену, душила ее»: в Калуге судят 34-летнюю женщину
Такое наказание запросила прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 сентября.
Калужанка била ребёнка, пока та не перестала плакать и двигаться.
Спасти младенца удалось благодаря бабушке. Она успела вызвать скорую помощь.
В ближайшее время станет известен приговор.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....