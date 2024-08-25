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Главная Новости Криминал В Калуге труп мужчины нашли на улице Горького
Новость дня Криминал

В Калуге труп мужчины нашли на улице Горького

Погибшему 42 года. Он скончался от ножевого ранения, рассказали в прокуратуре области.
Дмитрий Ивьев
08:25 сегодня
0 573
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По подозрению в убийстве задержан племянник жертвы.

Следствие полагает, что мужчины поссорились и племянник схватился за нож.

Подозреваемый задержан, рассказали в региональном Следственном комитете. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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криминал
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Лента комментариев
sozimov2016

Может за опасную езду пора уже объяснительные собирать. За три проступка без объяснительных лишать прав. Сам вчера 25.08.2024 видел "шашечника" на BMW седане который меня обогнал на Карла Либкнехта около сквера 50 лет комсомолу. В "шашки" поиграл через пешеходный переход, на который смирно стояла и ждала когда пропустят маленькая девочка, примерно 3 класс. У осевой автомобиль остановился, меня бэха обогнала слева, подрезала мою траекторию, и остановившийся автомобиль объехала справа. Благо девочка не вышла на дорогу, на что имела полное право.

...
Происшествия
В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
09:48 сегодня
1 286
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужский Крестовский монастырь относится к числу несохранившихся памятников архитектуры. Из построек монастыря до настоящего времени сохранились только два дома на улице Поле Свободы: желтое двухэтажное здание – бывший братский корпус и бывшая просфорня.

...
Общество
26 сентября в Калуге открылась начальная школа для мальчиков при Крестовском монастыре
09:29 сегодня
2 3308
mrTJohn

Побывал в Туле и у горотского парка выставка животинок бездомных в клеточках. Детки с родителями, идущие в парк, подходят, смотрят, разбирают потихоньку. Может, нужно перенять опыт? Потому на специальную ярмарку поедут только те, кто уже хочет взять питомца. А в местах большой проходимости, например на Театральной, гораздо большее количесвто людей посетит выставку.

...
Общество
В Калуге бездомных животных отдадут в хорошие руки
07:24 сегодня
1 694
ecilop

"К сожалению, в системе возникли сбои...."

...
Образование
Названы причины сбоя в работе электронного дневника в Калуге
21:54 25.09
3 1372
VGA

Причины сбоя в том, что в системе возникли сбои.

...
Образование
Названы причины сбоя в работе электронного дневника в Калуге
21:53 25.09
3 1372
Ded Evgenich

Ну а причины то какие? Новость вывесили, а в тексте ноль

...
Образование
Названы причины сбоя в работе электронного дневника в Калуге
21:11 25.09
3 1372
ajax

Альтернатива - была? На нары, или - порыв души?

...
Общество
Чиновник из Калужской области отправился в зону СВО
20:23 25.09
1 643
elisei

Нервные окончания очень сложно восстановить...Мне делали операции в Москве на стопах,слава богу все хорошо.Врачи опытные.А дома как то порезал палец сильно,повредил нерв,хорошо сухожилия целые остались,зашивали..До сих пор этот палец по другому ощущается..когда трогаешь его,хотя уже 2 года прошло.Здоровье девочке!и Пусть накажут виновных,включая родителей с моральной компенсацией родителей пострадавшей

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калужской области школьницы перерезали четверокласснице два сухожилия и нерв
18:43 25.09
1 7421
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Театральная улица начинает свою историю с XVIII века, когда она называлась Облупская. Название улицы в то время произошло от слова «Облупа», раньше так назывался пригородный кабак, который располагался на выезде из города. В этом кабаке частенько обирали пьяниц и подвыпивших калужан.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
16:25 25.09
4 1674
Shredder

Ну и что что они были заражены этой хренью, они бы ещё ни одно десятилетие простояли. Ощущение что их спецально заразили чтобы голый город сделать, либо они вообще здоровые.

...
Благоустройство
Как теперь выглядит улица Театральная в Калуге без деревьев
15:48 25.09
4 1674
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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