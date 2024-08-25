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В Калуге труп мужчины нашли на улице Горького

Дмитрий Ивьев

Погибшему 42 года. Он скончался от ножевого ранения, рассказали в прокуратуре области.

Дмитрий Ивьев 573 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники