В Калужской области женщина украла деньги под видом снятия порчи

37-летнюю жительницу Сосенского приговорили к принудительным работам.

В июне 2023 года она была в гостях у своей знакомой и предложила снять порчу с ее наличных. В итоге во время «ритуала» женщина похитила две банкноты по пять тысяч рублей.

Теперь жительница Козельского района проведет два года на принудительных работах, также она должна будет возместить потерпевшей причиненный ущерб.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

25 сентября об этом рассказала прокуратура Калужской области.