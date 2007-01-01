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Новость дня Криминал

После ДТП на калужской трассе возбудили уголовное дело

Напомним, в аварии на дороге Калуга-Перемышль погиб 85-летний пешеход.
Анастасия Каторгина
11:36 сегодня
0 469
Прокуратура Калужской области
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Это произошло 23 сентября. Пожилого человека сбил 46-летний мужчина на «Киа Спектра».

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении лицом управляющим автомобилем правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Об этом 25 сентября сообщила прокуратура Калужской области.

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