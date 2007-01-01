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У жителя Калужской области изъяли 198 граммов наркотиков

Дмитрий Ивьев

Он выращивал марихуану для себя, сообщили во вторник, 24 сентября, в полиции.

Дмитрий Ивьев 50 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники