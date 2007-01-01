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Новость дня Криминал

Житель Калужской области занимался незаконными раскопками и собирал опасные трофеи

Мужчине назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.
Анастасия Каторгина
11:29 сегодня
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Пресс-служба судов региона сообщила об этом 23 сентября.

С 2017 по 2023 годы калужанин, не имея разрешения, проводил раскопки в Кировском районе, используя лопату и металлоискатель. Он находил взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие и другие предметы.

Все находки он незаконно перевозил домой и хранил до изъятия.

На суде мужчина признал свою вину. С 1989 по 2017 год он был участником поискового отряда и с 2017 года вел раскопки в районе «Село Дуброво».

Часть находок он хранил в сарае, а часть перевозил в гараж.

У него не было никаких разрешений и лицензий.

Суд приговорил его к четырем годам заключения и штрафу в 30 тысяч рублей. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу вступил.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Накопленные деньги можно использовать через 15 лет с момента заключения договора😡

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11:28 сегодня
2 540
shurup

Отличная новость! Побольше бы таких.

...
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В Калуге открылась космическая школа на Байконуре
10:58 сегодня
2 1544
ajax

Ныне команда не заслуживает столько много знаков! Нечего особенно расписывать. Ни стадиона, ни команды, ни идей, ни поддержки от влиятельных людей... Пожилым поклонникам футбола, видимо, не дождаться добротной игры на переполненном домашнем стадионе... Жаль...

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В частности, 150 тысяч предлагается управляющему песчаным карьером.

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best85

Печальная статистика,но пустая...! Причины ДТП ? 90% по вине велосипедистов! Ни одного не видел в СВЕТООТРАЖАЮЩИМ жилете,а в шлеме вообще никого. Ездят как хотят,ПДД для них не существуют. А гаишникам всё по......

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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
09:06 сегодня
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best85

Всыпать ремня этому мальчику,а велосипед на штраф стоянку! Может урок будет и для родителей тоже! Слез перевёл свой "ЛИСОПЕД" и продолжай движение. Эти лисопедисты задолбали уже....!

...
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5 1250
best85

Печально,но бабы дуры...! Что такой за статус - "сожительница"? В наше время это называлось .....!

...
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В Калужской области женщину убили в день её рождения
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1 1072
ajax

О чём пишут все эти журналисты?

...
Общество
Шапша поздравил победителей журналистского форума «Вся Россия»
21:24 23.09
1 414
Потрачено

2024 год это год семьи))))

...
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В Калужской области на 1000 браков пришлось 800 разводов
21:09 23.09
2 654
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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