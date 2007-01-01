Житель Калужской области занимался незаконными раскопками и собирал опасные трофеи

Мужчине назначено условное наказание с испытательным сроком в три года.

Пресс-служба судов региона сообщила об этом 23 сентября.

С 2017 по 2023 годы калужанин, не имея разрешения, проводил раскопки в Кировском районе, используя лопату и металлоискатель. Он находил взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие и другие предметы.

Все находки он незаконно перевозил домой и хранил до изъятия.

На суде мужчина признал свою вину. С 1989 по 2017 год он был участником поискового отряда и с 2017 года вел раскопки в районе «Село Дуброво».

Часть находок он хранил в сарае, а часть перевозил в гараж.

У него не было никаких разрешений и лицензий.

Суд приговорил его к четырем годам заключения и штрафу в 30 тысяч рублей. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу вступил.