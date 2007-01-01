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Сломавшийся нож помешал жителю Калужской области убить брата

Дмитрий Ивьев

Но за попытку убийства 22-летнего мужчину посадили на восемь лет, сообщили 23 сентября в прокуратуре региона.

Дмитрий Ивьев 258 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники