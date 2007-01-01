Сломавшийся нож помешал жителю Калужской области убить брата
Но за попытку убийства 22-летнего мужчину посадили на восемь лет, сообщили 23 сентября в прокуратуре региона.
Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима.
Инцидент произошёл в мае в Кировском районе.
Мужчина с ножом набросился на своего 20-летнего брата. Тот выжил лишь из-за того, что нож сломался.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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