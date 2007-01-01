В Калужской области женщину убили в день её рождения
Расследование уголовного дела завершилось в Дзержинском районе, сообщили 23 сентября в Следственном комитете.
Убийство произошло 16 июня нынешнего года.
По версии следствия, 38-летний мужчина выпивал вместе с сожительницей, отмечая её праздник. В какой-то момент пара поссорилась, и мужчина ножом ударил возлюбленную в грудь.
От травм женщина умерла.
Теперь жителю Кондрово грозит до 15 лет лишения свободы.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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