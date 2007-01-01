В Калужской области женщину убили в день её рождения

Расследование уголовного дела завершилось в Дзержинском районе, сообщили 23 сентября в Следственном комитете.

Убийство произошло 16 июня нынешнего года.

По версии следствия, 38-летний мужчина выпивал вместе с сожительницей, отмечая её праздник. В какой-то момент пара поссорилась, и мужчина ножом ударил возлюбленную в грудь.

От травм женщина умерла.

Теперь жителю Кондрово грозит до 15 лет лишения свободы.