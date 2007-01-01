Калужанин хотел сходить с девушкой в театр и потерял 79 тысяч рублей

Дама сердца оказалась мошенницей.

В дежурную часть УМВД по Калуге пришел местный житель, который стал жертвой мошенницы. Об этом сообщили пресс-службе полиции в субботу, 21 сентября.

Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в интернете. Она предложила ему сходить в театр и уточнила, что билет у нее уже есть. Она убедила пострадавшего купить билет, перейдя по вредоносной ссылке.

Мужчина ввел свои реквизиты на сайте, но оплата не прошла. После этого калужанину позвонил незнакомец и представился оператором сервиса. Он убедил мужчину провести оплату еще раз. После того, как билет не удалось купить второй раз, мужчина рассказал об этом своей новой знакомой. Та ответила, что деньги заморозили и для того, чтобы их вывести, нужно перевести деньги на некий счет. Мужчина снова поверил мошеннице и отправил деньги.

Его средства так и не вернулись и он понял, что оказался жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.