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Криминал

Калужанин хотел сходить с девушкой в театр и потерял 79 тысяч рублей

Дама сердца оказалась мошенницей.
Софья Фирсова
10:28 сегодня
0 384
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В дежурную часть УМВД по Калуге пришел местный житель, который стал жертвой мошенницы. Об этом сообщили пресс-службе полиции в субботу, 21 сентября.

Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в интернете. Она предложила ему сходить в театр и уточнила, что билет у нее уже есть. Она убедила пострадавшего купить билет, перейдя по вредоносной ссылке.

Мужчина ввел свои реквизиты на сайте, но оплата не прошла. После этого калужанину позвонил незнакомец и представился оператором сервиса. Он убедил мужчину провести оплату еще раз. После того, как билет не удалось купить второй раз, мужчина рассказал об этом своей новой знакомой. Та ответила, что деньги заморозили и для того, чтобы их вывести, нужно перевести деньги на некий счет. Мужчина снова поверил мошеннице и отправил деньги.

Его средства так и не вернулись и он понял, что оказался жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
12:05 21.09
1 1576
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

...
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09:17 21.09
3 1161
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вряд ли они к нам поедут.😃

...
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09:04 21.09
2 778
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

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Губернатор рассказал о связях Калужской области и Африки
19:49 20.09
2 778
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
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Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

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19:09 20.09
3 1161
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
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В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 797
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
3 1161
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

...
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14:01 20.09
7 5627
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 1200
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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