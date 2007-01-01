В Детской школе искусств Кирова загорелся чердак после замены проводки

За несоблюдение требований безопасности оштрафовали 51-летнего индивидуального предпринимателя.

Было возбуждено уголовное дело.

20 сентября об этом рассказала региональная прокуратура.

Житель Кирова с мая по декабрь 2022 года выполнял работы по силовому электроснабжению и обогреву кровли в ДШИ.

Нарушение требований безопасности привело к пожару на чердаке, общий ущерб от которого превысил 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что бизнесмен не признал вину, он за свои деньги восстановил электроснабжение после пожара. Суд также наложил на него штраф в размере 240 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.