В Детской школе искусств Кирова загорелся чердак после замены проводки
Было возбуждено уголовное дело.
20 сентября об этом рассказала региональная прокуратура.
Житель Кирова с мая по декабрь 2022 года выполнял работы по силовому электроснабжению и обогреву кровли в ДШИ.
Нарушение требований безопасности привело к пожару на чердаке, общий ущерб от которого превысил 150 тысяч рублей.
Несмотря на то, что бизнесмен не признал вину, он за свои деньги восстановил электроснабжение после пожара. Суд также наложил на него штраф в размере 240 тысяч рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga...