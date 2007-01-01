В Калуге иностранец пытался подкупить инспектора ДПС

22-летнего мужчину остановили, когда он ехал непристегнутым, рассказали 20 сентября в управлении МВД по Калужской области.

Нарушитель не хотел, чтобы на него составили протокол. Он предложил взятку.

Когда полицейский отказался, иностранец положил деньги в бардачок.

По уголовной статье «Мелкое взяточничество» ему грозит до года лишения свободы.