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Криминал

Двое жителей Калужской области задержаны за торговлю порохом

Подозреваемых арестовали в Козельском районе. Одному из мужчин 45 лет, другому – 47.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
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Как рассказали 20 сентября в полиции, они незаконно купили, а потом пытались перепродать 180 граммов пороха.

Мужчинам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Ведется расследование уголовного дела.

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