Житель Кирова отправится в колонию строгого режима за смертельное избиение
Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
21 октября прошлого года он пил алкоголь в компании друга в квартире.
Начавшийся между ними спор перерос в избиение, в ходе которого подсудимый начал бить оппонента кулаками и ногами по голове и телу.
Пострадавший умер от полученных травм.
Хотя мужчина признал вину, он отказался давать показания.
Учитывая отягчающее обстоятельство - состояние опьянения во время преступления, его приговорили к восьми с половиной годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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