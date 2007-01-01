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Криминал

Житель Кирова отправится в колонию строгого режима за смертельное избиение

Мужчина признал вину в совершенном преступлении.
Анастасия Каторгина
10:32 сегодня
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Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

21 октября прошлого года он пил алкоголь в компании друга в квартире.

Начавшийся между ними спор перерос в избиение, в ходе которого подсудимый начал бить оппонента кулаками и ногами по голове и телу.

Пострадавший умер от полученных травм.

Хотя мужчина признал вину, он отказался давать показания.

Учитывая отягчающее обстоятельство - состояние опьянения во время преступления, его приговорили к восьми с половиной годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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