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Криминал

Телефоны в калужскую колонию пытались доставить с помощью квадрокоптера

Двоих нарушителей задержали в Медыни, сообщили 19 сентября в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
Дмитрий Ивьев
15:02 сегодня
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Фото: УФСИН по Калужской области.
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Ранее они сами сидели в этой колонии, а потом решили передать запрещенные предметы знакомым.

У мужчин изъяли квадрокоптер Phantom 3 Standard, пять телефонов и пять USB-проводов.

Нарушителей по административной статье оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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