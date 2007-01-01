Телефоны в калужскую колонию пытались доставить с помощью квадрокоптера
Двоих нарушителей задержали в Медыни, сообщили 19 сентября в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее они сами сидели в этой колонии, а потом решили передать запрещенные предметы знакомым.
У мужчин изъяли квадрокоптер Phantom 3 Standard, пять телефонов и пять USB-проводов.
Нарушителей по административной статье оштрафовали на 40 тысяч рублей.
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