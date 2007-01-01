Телефоны в калужскую колонию пытались доставить с помощью квадрокоптера

Двоих нарушителей задержали в Медыни, сообщили 19 сентября в управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее они сами сидели в этой колонии, а потом решили передать запрещенные предметы знакомым.

У мужчин изъяли квадрокоптер Phantom 3 Standard, пять телефонов и пять USB-проводов.

Нарушителей по административной статье оштрафовали на 40 тысяч рублей.