В Калуге бывший работник банка украл у клиентки 1,5 миллиона рублей
На 40-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили в четверг, 19 сентября, в полиции.
По версии следствия, калужанин уволился из банка, но сохранил контакты из клиентской базы.
Он позвонил женщине, у которой на счету была крупная сумма, и предложил заработать на покупке драгоценных металлов. Та заинтересовалась и передала мошеннику 1,5 миллиона рублей.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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