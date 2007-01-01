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Криминал

В Калуге бывший работник банка украл у клиентки 1,5 миллиона рублей

На 40-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили в четверг, 19 сентября, в полиции.
Дмитрий Ивьев
14:26 сегодня
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По версии следствия, калужанин уволился из банка, но сохранил контакты из клиентской базы.

Он позвонил женщине, у которой на счету была крупная сумма, и предложил заработать на покупке драгоценных металлов. Та заинтересовалась и передала мошеннику 1,5 миллиона рублей.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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