18-летний калужанин угнал машину и прятался в лесу

Незапертый автомобиль он заметил на улице.

Молодой человек снял номера и несколько дней катался по городу, рассказали 19 сентября в управлении МВД по Калужской области.

На ночь он оставлял автомобиль в лесу.

Когда его заметили инспекторы ДПС и началась погоня, калужанин опять попытался спрятаться в лесу, но полицейские его догнали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Юному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.