+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал 18-летний калужанин угнал машину и прятался в лесу
Криминал

18-летний калужанин угнал машину и прятался в лесу

Незапертый автомобиль он заметил на улице.
Дмитрий Ивьев
12:23 сегодня
0 423
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Молодой человек снял номера и несколько дней катался по городу, рассказали 19 сентября в управлении МВД по Калужской области.

На ночь он оставлял автомобиль в лесу.

Когда его заметили инспекторы ДПС и началась погоня, калужанин опять попытался спрятаться в лесу, но полицейские его догнали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Юному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё бы им не победить в конкурсе министерства финансов, если министр финансов выпускница Бетлицкой средней школы.

...
Образование
Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»
15:15 сегодня
1 234
mason

Если найдут причинно-следственную связь

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:45 сегодня
4 3912
ajax

Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.

...
Общество
В Дзержинском районе подрядчик не уложился в сроки ремонта дороги
14:36 сегодня
1 301
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Тоже мне, нашли пример Николая II.

...
Общество
На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
14:11 сегодня
2 393
mrTJohn

Повысить рождаемость на примере царских семей можно, если создать условия хоть отдаленно похожие на царскую семью.

...
Общество
На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
12:17 сегодня
2 393
ajax

Т.е., "заимел до смерти", чертяка?

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
10:00 сегодня
4 3912
mrTJohn

источник РЕН-ТВ

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:58 сегодня
4 3912
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Теперь партнёра могут засудить по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:50 сегодня
4 3912
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Настоятелем этого храма, с которым дружил Циолковский, был протоиерей Иоанн Сперанский, который был почитаем и уважаем всей Калугой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
09:42 сегодня
6 2087
best85

Нормальные столбики,не гони волны! Я бы ещё и "лежачих"полицейских" добавил перед пешеходными переходами .

...
Авто и транспорт
В горуправе объяснили, зачем установлены столбики на улице Зерновой
08:31 сегодня
4 2112
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InRsWjdLQ2U4ZENHVm52bzJBS1kzRHc9PSIsInZhbHVlIjoidk0vOTRQNFNWaVR4cGtsK2srOGtCMy9KbUZ0d0ZkYTc1MTZTak9mTUl2SU9STEtRTTJkazI2eXhaUjlZa2ZrSDBya1Z0SmM3Y1JHUEQ3SGlHcCtBSysyQlB6SmdHajdoVzk5UWI0RHFMWFM4aFprb091VURHOGF5UkxodEozMHFQYUk1cDVaL1Z4SnJySlZkTTk0TjZDZVR6cEg4STNJS0Y2NkhVejA2cVZkVG1UR2xZVkNTUnFpOXdscHRoeitycFZjZWd0QXBNS2FaK20xY2EyUEszUnFnVVRteURrRW8xbXZBb2pVSi9FRUwwSDJ1c2F1R2dTeHdseGluQVYyVk93SVkzZ3F1WWs1MzBVd21pQ1AvaStlT0E5SGdBVFdKNFN0THJncWZMbUlYcHFBQzYxQS9qbE9xMWFsZlpJY2ZHaGhNd0QyVE5rRW9GYk94SlpxUkNoUy9YUWRLc1JjdXg4SXdDY0ttemY3dzU4TmduNUIwandzOS9nNFl6T0dGUnZqb3BtNjE3cERISVgxR3JVc1NoZGFhRUFwTEEzdnJHVlBvMnd6TnU3VjNMSVl0UkdaTzJRZ3pXQjgxM0VHTUxRY0JQVFE4Ly93K2tzNnNNTVliTm1ZN055cTU1QjdobStveHgzMzQvNkJxMWJZY1U0Ti9Tanc3Skx2Ym5UYkFrM210NjZtSzh3NG5nZlFpbXBLajlzOW9FZy9xcmUyY003bEhXRisvcTlodXlJT0x5NE9tNlpDODZnZ01JdldweXZ1eXU0K3pnVDRtVGVaRERyYkx0cnNLV2N5ZWRZb2puUE4rSllrY080czhVdXlyM1RjOUIzY04zTzZZck5lbCIsIm1hYyI6IjdlZmUxMGIwOWQ0YjQ5MGY2N2U3NzhkNmU0MDM1ZTgzYjhmY2E2MDMzZjNiMzRmMzk4MTY2ZmRmYjM0ZDJlYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjlYZ2c4bm90WE1jai8xODRlcXNMRmc9PSIsInZhbHVlIjoiSVhqRGJpV1pZWENZWWRUVFUvdW85RElNUnVYTXptSXJRWW5xbUx0YytmQll3R3JUbFlVSHVSL0g5ZEE3M3VEbFZvbVJZeVlqRHRQMENkZVNJZU5KZVdaRGpYaFdBbWRRaXFOZFpIdWNZVUJJdW9nOVlLQVhwSnVXa1pLdXpzU2ZIcVhpTFFtdXd4SUlEM3FuSWx3MEh0bmR5RGtHRnloa3ZFMHpTZkt1NnZLVnBmUURmK3BBTzE3SmVYcDRWMzFPS1RoZGxjMWxEbU1ZRWgrSVg1aVRGUTdPemo0dWR4Z3NpTzhLVCt5V29OREExZ045YU4wNTJpaG9JQmdSOGJLMjduZTBEaWt3UU00UmZPZjE2aC9kbmJKNGNoNlA3TFVuSnBsOVByazZnNTQ0SjhJcHdjMk50WlFFRDZJYUVmb3BndEcwd1ZUMXJqT1dhcjMxbFRVKzVTLzVYcE5wMGRvanl5VjRibG9XU0laclNlMHEwR3ZSRVFrcmgxOTZEY0xndm5hdURGY0RaTDZrRUludFNZdWRVR2hYaFNEeDNMVWQvNHV2SEdqSWNFR0Z3c3RxMEl2cHlyZjhUYWhNMWxWbCIsIm1hYyI6ImRmNjcwNWM5YzIwNjM5NWMyY2FmOGQwNGM5ZmQ4NGMzYmI3MjNhMDczODk0MTIxZjY2MzEyOTlhOTJmNDkxMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+