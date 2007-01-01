18-летний калужанин угнал машину и прятался в лесу
Незапертый автомобиль он заметил на улице.
Молодой человек снял номера и несколько дней катался по городу, рассказали 19 сентября в управлении МВД по Калужской области.
На ночь он оставлял автомобиль в лесу.
Когда его заметили инспекторы ДПС и началась погоня, калужанин опять попытался спрятаться в лесу, но полицейские его догнали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Юному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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