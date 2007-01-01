В Калужской области бывший сотрудник ГИБДД обещал помощь в сдаче экзамена

За свои услуги гаишник получал вознаграждение.

Мужчину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие полагает, что в 2022-2023 годах он через посредника передавал, что сможет содействовать успешной сдаче экзамена на водительские права.

Однако у гаишника не было полномочий влиять на своих коллег, которые принимали практическую часть экзамена. Также он не предпринимал никаких действий для выполнения своих обещаний перед экзаменуемыми.

Но это еще не всё.

Сотрудник ГИБДД предоставлял своему знакомому сведения из базы данных.

Мужчину разоблачило подразделение собственной безопасности регионального УМВД.