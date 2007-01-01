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Криминал

В Калужской области бывший сотрудник ГИБДД обещал помощь в сдаче экзамена

За свои услуги гаишник получал вознаграждение.
Анастасия Каторгина
12:28 сегодня
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Мужчину обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие полагает, что в 2022-2023 годах он через посредника передавал, что сможет содействовать успешной сдаче экзамена на водительские права.

Однако у гаишника не было полномочий влиять на своих коллег, которые принимали практическую часть экзамена. Также он не предпринимал никаких действий для выполнения своих обещаний перед экзаменуемыми.

Но это еще не всё.

Сотрудник ГИБДД предоставлял своему знакомому сведения из базы данных.

Мужчину разоблачило подразделение собственной безопасности регионального УМВД.

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Лента комментариев
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mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

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Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

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Пассажирам из "Кошелева" порекомендовали меньше есть и больше заниматься спортивным бегом за автобусом. Благодаря рекомендациям горуправы, в скором времени места хватит на всех. Не благодарите.

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и дóма Отца Моего не делайте домом торговли

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А сажать когда будут?По-моему сейчас самое время.И не надо тратить бюджет на элитные саженцы-от Пучково до поворота на Одоевское море в пустующих полях красивых и бесхозных березок.

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Хоть что-то.Но это мизер, основная проблема Зерновой-полное отсутствие отсутствие пешеходной зоны от Зерновой,22 и до Грабцевского шоссе. Причем по обеим сторонам.

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