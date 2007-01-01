В Кировском районе поймали курьера мошенников
Об этом 18 сентября рассказало региональное УМВД.
Как считает следствие, пожилой женщине поступил звонок якобы от правоохранителя, который рассказал, что ее внучка серьезно пострадала в аварии и ей нужны деньги на лечение.
Затем домой к пенсионерки пришел «курьер», который забрал 91 тысячу рублей и перевел ее мошенникам.
Полиция нашла предполагаемого преступника. Им оказался 16-летний калужанин.
Парень рассказал, что ему предложили заработок в мессенджере. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....