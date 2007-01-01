В Кировском районе поймали курьера мошенников

Расследуется уголовное дело.

Об этом 18 сентября рассказало региональное УМВД.

Как считает следствие, пожилой женщине поступил звонок якобы от правоохранителя, который рассказал, что ее внучка серьезно пострадала в аварии и ей нужны деньги на лечение.

Затем домой к пенсионерки пришел «курьер», который забрал 91 тысячу рублей и перевел ее мошенникам.

Полиция нашла предполагаемого преступника. Им оказался 16-летний калужанин.

Парень рассказал, что ему предложили заработок в мессенджере. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.