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Криминал

В Кировском районе поймали курьера мошенников

Расследуется уголовное дело.
Анастасия Каторгина
10:10 сегодня
0 137
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Об этом 18 сентября рассказало региональное УМВД.

Как считает следствие, пожилой женщине поступил звонок якобы от правоохранителя, который рассказал, что ее внучка серьезно пострадала в аварии и ей нужны деньги на лечение.

Затем домой к пенсионерки пришел «курьер», который забрал 91 тысячу рублей и перевел ее мошенникам.

Полиция нашла предполагаемого преступника. Им оказался 16-летний калужанин.

Парень рассказал, что ему предложили заработок в мессенджере. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.  

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