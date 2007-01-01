Житель Калуги устроил стрельбу возле кафе

У него возник конфликт с охраной заведения, сообщили в среду, 18 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина отошёл к машине, взял пистолет и выстрелил в сторону людей.

К счастью, никто не пострадал.

Экспертиза показала, что стрелял он из пистолета Макарова. Мужчину арестовали. Сейчас полиция выясняет, откуда он взял оружие.

На калужанина завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет колонии.