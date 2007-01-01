Житель Калуги устроил стрельбу возле кафе
У него возник конфликт с охраной заведения, сообщили в среду, 18 сентября, в управлении МВД по Калужской области.
Мужчина отошёл к машине, взял пистолет и выстрелил в сторону людей.
К счастью, никто не пострадал.
Экспертиза показала, что стрелял он из пистолета Макарова. Мужчину арестовали. Сейчас полиция выясняет, откуда он взял оружие.
На калужанина завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет колонии.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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