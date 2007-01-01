Жителю Калужской области вынесли приговор за развращение подростка
18-летнего парня приговорили к трем с половиной годам колонии, сообщили во вторник, 17 сентября, в объединенной пресс-службе судов региона.
Инцидент произошел в Сухиничском районе. Пострадавшему мальчику 13 лет.
Что именно между ними произошло не уточняется. Однако в суде уточнили, что виновник был пьян и совершил развратные действия.
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