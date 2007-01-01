Жителю Калужской области вынесли приговор за развращение подростка

18-летнего парня приговорили к трем с половиной годам колонии, сообщили во вторник, 17 сентября, в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в Сухиничском районе. Пострадавшему мальчику 13 лет.

Что именно между ними произошло не уточняется. Однако в суде уточнили, что виновник был пьян и совершил развратные действия.