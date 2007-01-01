Калужанка украла деньги у случайного знакомого
Уголовное дело завели на 29-летнюю женщину, рассказали во вторник, 17 сентября, в управлении МВД по Калужской области.
Возле магазина она познакомилась с мужчиной. Позже он поссорился с другой компанией и попросил женщину подержать его сумку. Воспользовавшись моментом, она вытащила из сумки кошелек и телефон.
Калужанка через приложение банка перевела своим знакомым 130 тысяч рублей, а смартфон сдала в ломбард.
За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.
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