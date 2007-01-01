Калужанка украла деньги у случайного знакомого

Уголовное дело завели на 29-летнюю женщину, рассказали во вторник, 17 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

Возле магазина она познакомилась с мужчиной. Позже он поссорился с другой компанией и попросил женщину подержать его сумку. Воспользовавшись моментом, она вытащила из сумки кошелек и телефон.

Калужанка через приложение банка перевела своим знакомым 130 тысяч рублей, а смартфон сдала в ломбард.

За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.