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Криминал

Житель Калуги, ударивший официантку, стал обвиняемым ещё по трём делам

Дмитрий Ивьев
09:25 сегодня
0 343
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Как мы уже рассказывали, конфликт произошёл 19 января в кафе на улице Спартака.

Во вторник, 17 сентября, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.

- Обвиняемый без наличия какого-либо повода нанес подносом для посуды удары в область головы работницы заведения, причинив ей физическую боль, - заявили в СК.

Также в ходе расследования стало известно ещё о трех преступлениях, в которых обвиняют этого человека. В марте 2023 года он ударил охранника ночного клуба, в сентября прошлого года вымогал деньги у работников клуба виртуальной реальности, а в ноябре – украл выпавшие у пенсионера деньги.

Калужанин находится под стражей. В ближайшее время начнётся суд.

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