Суд постановил вернуть деньги пенсионеру, который переслал мошенникам 500 тысяч рублей
Телефонные мошенники обманули жителя Кировского района в сентябре 2022 года. Преступник представился работником банка и убедил пенсионера перевести сбережения на якобы безопасный счет.
Кто именно является его владельцем, в прокуратуре не уточнили.
Ранее сообщалось, что мошенники платят случайным людям по несколько тысяч рублей за то, что они оформляют на себя банковскую карту и отдают её преступникам.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...