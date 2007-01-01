Суд постановил вернуть деньги пенсионеру, который переслал мошенникам 500 тысяч рублей

Деньги взыщут с владельца счёта, который использовали мошенники, сообщили 16 сентября в прокуратуре Калужской области.

Телефонные мошенники обманули жителя Кировского района в сентябре 2022 года. Преступник представился работником банка и убедил пенсионера перевести сбережения на якобы безопасный счет.

Кто именно является его владельцем, в прокуратуре не уточнили.

Ранее сообщалось, что мошенники платят случайным людям по несколько тысяч рублей за то, что они оформляют на себя банковскую карту и отдают её преступникам.