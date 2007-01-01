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Криминал

Суд постановил вернуть деньги пенсионеру, который переслал мошенникам 500 тысяч рублей

Деньги взыщут с владельца счёта, который использовали мошенники, сообщили 16 сентября в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:54 сегодня
1 399
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Телефонные мошенники обманули жителя Кировского района в сентябре 2022 года. Преступник представился работником банка и убедил пенсионера перевести сбережения на якобы безопасный счет.

Кто именно является его владельцем, в прокуратуре не уточнили.

Ранее сообщалось, что мошенники платят случайным людям по несколько тысяч рублей за то, что они оформляют на себя банковскую карту и отдают её преступникам.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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