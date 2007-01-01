136 Фото: УМВД по Калужской области.

Крупную партию наркотиков изъяли в Калужской области

Дмитрий Ивьев

У 42-летнего мужчины нашли 98 граммов конопли и 33 грамма марихуаны, сообщили 16 сентября в управлении МВД по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 136 Фото: УМВД по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники