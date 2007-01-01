Житель Людиново совершил действия сексуального характера в отношении маленьких детей
Мужчина признан виновным в совершение в отношении несовершеннолетних действий сексуального характера.
Об этом 13 сентября рассказал региональный СК.
Следствием и судом установлено, что весной в районе Дома детского творчества мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Одна из девочек рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.
Всего от действий извращенца пострадали шестеро детей в возрасте 9-10 лет.
Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!...
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....