Житель Людиново совершил действия сексуального характера в отношении маленьких детей

Калужанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Мужчина признан виновным в совершение в отношении несовершеннолетних действий сексуального характера.

Об этом 13 сентября рассказал региональный СК.

Следствием и судом установлено, что весной в районе Дома детского творчества мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Одна из девочек рассказала о произошедшем родителям, которые обратились в полицию.

Всего от действий извращенца пострадали шестеро детей в возрасте 9-10 лет.