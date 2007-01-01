Калужанин выплатил долг по алиментам после судебного разбирательства
Об этом 13 сентября сообщила прокуратура Калужской области.
Калужанина привлекли к обязательным работам, однако это наказание он не отбыл и продолжил уклоняться от уплаты алиментов.
В итоге с июля 2023 года по апрель 2024 года у него образовалась задолжность свыше 120 тысяч рублей.
При рассмотрении уголовного дела мужчина свою вину признал и выплатил необходимую сумму.
Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!...
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....