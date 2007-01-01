Калужанин выплатил долг по алиментам после судебного разбирательства

Мужчина не выполнял обязанности по содержанию сыновей – 11 и 15 лет.

Об этом 13 сентября сообщила прокуратура Калужской области.

Калужанина привлекли к обязательным работам, однако это наказание он не отбыл и продолжил уклоняться от уплаты алиментов.

В итоге с июля 2023 года по апрель 2024 года у него образовалась задолжность свыше 120 тысяч рублей.

При рассмотрении уголовного дела мужчина свою вину признал и выплатил необходимую сумму.