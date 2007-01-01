19-летний калужанин украл с улицы грузовик
Фото машины молодой человек увидел в соцсетях. И решил забрать грузовик себе.
Машина не была заперта, но двигатель не заводился. Тогда калужанин попросил проезжавшего мимо водителя помочь ему отбуксировать авто.
Позже калужанин продал машину знакомому.
Настоящий владелец оценил ущерб в 250 тысяч рублей.
Сейчас ведется расследование.
Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!...
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....