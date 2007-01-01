19-летний калужанин украл с улицы грузовик

О возбуждении уголовного дела сообщили в пятницу, 13 сентября, в областном управлении МВД.

Фото машины молодой человек увидел в соцсетях. И решил забрать грузовик себе.

Машина не была заперта, но двигатель не заводился. Тогда калужанин попросил проезжавшего мимо водителя помочь ему отбуксировать авто.

Позже калужанин продал машину знакомому.

Настоящий владелец оценил ущерб в 250 тысяч рублей.

Сейчас ведется расследование.