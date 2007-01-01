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Безработная калужанка отдала мошенникам 3,7 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев

Женщине позвонили преступники после того, как она разместила в интернете резюме для поиска работы, сообщили 13 сентября в полиции.

Дмитрий Ивьев 304 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники