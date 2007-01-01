Четверо калужан окажутся на скамье подсудимых за похищение человека
Согласно версии следствия, 6 декабря прошлого года обвиняемые с применением насилия посадили мужчину в машину и привезли в квартиру, которую заранее арендовали, а затем доставили в квартиру по месту его жительства.
Там они с помощью успокоительного приковали мужчину к батарее и удерживали, пока через сутки его не освободили правоохранители.
В четверг, 12 сентября, об этом сообщил СК по Калужской области.
Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!...
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....