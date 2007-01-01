Четверо калужан окажутся на скамье подсудимых за похищение человека

Завершено расследование уголовного дела.

Согласно версии следствия, 6 декабря прошлого года обвиняемые с применением насилия посадили мужчину в машину и привезли в квартиру, которую заранее арендовали, а затем доставили в квартиру по месту его жительства.

Там они с помощью успокоительного приковали мужчину к батарее и удерживали, пока через сутки его не освободили правоохранители.

В четверг, 12 сентября, об этом сообщил СК по Калужской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.