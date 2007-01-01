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Новость дня Криминал

В Калужской области мужчину наказали обязательными работами за преступление против половой неприкосновенности  

Житель Дзержинского района совершал половое сношение с девочкой, которой еще не было 16 лет.
Анастасия Каторгина
12:07 сегодня
0 424
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Об этом в среду, 11 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Преступление произошло в феврале, причем подсудимый знал возраст девочки.

В итоге суд назначил виновнику 400 часов обязательных работ.

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Лента комментариев
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