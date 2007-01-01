424

В Калужской области мужчину наказали обязательными работами за преступление против половой неприкосновенности

Анастасия Каторгина

Житель Дзержинского района совершал половое сношение с девочкой, которой еще не было 16 лет.

Анастасия Каторгина 424 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники