В Калужской области мужчину наказали обязательными работами за преступление против половой неприкосновенности
Житель Дзержинского района совершал половое сношение с девочкой, которой еще не было 16 лет.
Об этом в среду, 11 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Преступление произошло в феврале, причем подсудимый знал возраст девочки.
В итоге суд назначил виновнику 400 часов обязательных работ.
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