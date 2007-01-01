В Калуге мужчина внес предоплату за машину, а затем продал ее

Причиненный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.

Полиция нашла предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний калужанин.

Об этом 12 сентября рассказало региональное УМВД.

Правоохранители считают, что в интернете мужчина увидел объявление о продаже машины. Созвонившись с продавцом, он приехал якобы для совершения сделки.

Парень внес предоплату и забрал авто вместе с частью документов, пообещав, что оставшуюся часть перечислит.

Но отдавать деньги он не стал, а машину продал другим людям.

Возбуждено уголовное дело.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.