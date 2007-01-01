В Калуге мужчина внес предоплату за машину, а затем продал ее
Причиненный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.
Полиция нашла предполагаемого преступника. Им оказался 25-летний калужанин.
Об этом 12 сентября рассказало региональное УМВД.
Правоохранители считают, что в интернете мужчина увидел объявление о продаже машины. Созвонившись с продавцом, он приехал якобы для совершения сделки.
Парень внес предоплату и забрал авто вместе с частью документов, пообещав, что оставшуюся часть перечислит.
Но отдавать деньги он не стал, а машину продал другим людям.
Возбуждено уголовное дело.
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша