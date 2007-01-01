Калужанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигрантов

О приговоре 44-летней женщине в среду, 11 сентября, рассказала региональная прокуратура.

В апреле нынешнего года виновница прописала двоих иностранцев в непригодном для жизни доме в Спас-Деменском районе.

Никто из мигрантов там на самом деле не поселился.