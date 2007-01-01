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Криминал

Калужанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигрантов

Дмитрий Ивьев
14:31 сегодня
0 186
Фото: прокуратура Калужской области.
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О приговоре 44-летней женщине в среду, 11 сентября, рассказала региональная прокуратура.

В апреле нынешнего года виновница прописала двоих иностранцев в непригодном для жизни доме в Спас-Деменском районе.

Никто из мигрантов там на самом деле не поселился.

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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

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Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

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