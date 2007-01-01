Калужанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигрантов
О приговоре 44-летней женщине в среду, 11 сентября, рассказала региональная прокуратура.
В апреле нынешнего года виновница прописала двоих иностранцев в непригодном для жизни доме в Спас-Деменском районе.
Никто из мигрантов там на самом деле не поселился.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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