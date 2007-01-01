Двое калужан окажутся на скамье подсудимых за наркотики

Запрещенные вещества они сбыли в одном из подъездов многоэтажки.

Об этом 11 сентября сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что 30-летний мужчина и 36-летняя женщина находились с января по март в преступном сговоре.

В одном из подъездов они сбыли наркотики общим весом 1,47 грамма.

Теперь подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.