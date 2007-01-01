Двое калужан окажутся на скамье подсудимых за наркотики
Запрещенные вещества они сбыли в одном из подъездов многоэтажки.
Об этом 11 сентября сообщила региональная прокуратура.
Установлено, что 30-летний мужчина и 36-летняя женщина находились с января по март в преступном сговоре.
В одном из подъездов они сбыли наркотики общим весом 1,47 грамма.
Теперь подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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